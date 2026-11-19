Как работает новая система отслеживания

Как объяснила и. о. генерального директора "Киевпасстранса" Татьяна Тараско, система базируется на использовании альтернативных источников данных. Полученный сигнал программно обрабатывается и отображается на карте города с привязкой к конкретному маршруту.

Во время воздушных тревог координаты подвижного состава обновляются каждые 3 минуты. В коммунальном предприятии сообщили, что функционал уже прошел тестирование и работает полноценно, однако специалисты продолжают работу по сокращению интервала обновления до 1-2 минут.

Где пассажиры могут отслеживать транспорт

К новому сервису подключили весь подвижной состав "Киевпасстранса", обслуживающий маршруты столицы. Это обеспечивает непрерывный контроль диспетчерской службы и удобство планирования поездок для горожан.

Пассажиры могут следить за движением автобусов, трамваев и троллейбусов в режиме реального времени в разделе "Транспорт online" на официальном вебсайте предприятия.