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"Рух" и "Шахтер" узнали дату матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА

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Ньон, Четверг 22 декабря 2022 18:35
"Рух" и "Шахтер" узнали дату матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА Фото: "Рух" U-19 и "Шахтер" U-19 попытаются пробиться в 1/8 финала турнира (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил график стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА 2022/23. В раунд пробились два представителя Украины – команды U-19 львовского "Руха" и донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Раунд плей-офф главного еврокубка среди юниоров стартует 7 февраля. В свою очередь украинские клубы свои поединки сыграют днем позже.

Львовяне в статусе хозяина встретятся с миланским "Интером" U-19. Старт встречи назначен на 15:00. Юные "горняки" поедут в гости к ровесникам из сплитского "Хайдука". Этот матч начнется в 19:00.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала турнира. Там их соперниками станут победители групп пути Лиги чемпионов. Жеребьевку этого этапа проведут 13 февраля, а матчи сыграют 28 февраля-1 марта.

Осенью "Рух" U-19 поочередно выбил из Юношеской лиги УЕФА польский "Заглембе" (1:0, 0:0) и стамбульский "Галатасарай" (3:1, 3:1). Зато "Шахтер" U-19 на групповом этапе набрал 10 очков и опередил сверстников из РБ "Лейпциг" и "Селтика", отстав на 6 пунктов от мадридского "Реала".

К слову, ранее вспомнили трудный путь Ди Марии к званию чемпиона мира.

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