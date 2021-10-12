Рудик: замість втілення ефективних реформ влада обирає власні інтереси
Для прийняття необхідних для країни рішень влада має всі інструменти. Вона має повноваження для контролю дій уряду та інших представників виконавчої влади, можливість бути драйвером реформ у парламентсько-президентській республіці.
Про це заявила народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик.
Однак, за її словами, члени провладної команди надали перевагу ролі виконавців задач, а не реформаторів.
"Впровадження реальних реформ? Прозоре розслідування справи "вагнерівців"? Боротьба з корупцією? Ні. Пріоритети влади сьогодні далекі від інтересів держави. І це чітко відстежується у тих кроках і рішеннях, які вона декларує. Законопроект №5600, який підіймає податки для малого і середнього бізнесу. Влада декларує боротьбу з олігархами, але змушує платити більше людей справи, які власною працею заробляють та створюють робочі місця", - наголосила Рудик.
Рівень лицемірства, на її думку, тут вражає, бо влада говорить, що хоче боротися з олігархами, а тим часом обкладає податками звичайних людей.
Друге - це закон про столицю, що має стати новим раундом битви команди президента проти чинного мера.
"Тут найгірше навіть не те, що заради політичної доцільності влада хоче нівелювати вибір киян, а те, що фундаментальний і дуже потрібний закон про столицю пишеться виключно під запит президента, а не в інтересах жителiв мiста", - переконана вона.
Наступне - прийняття бюджету, який, на думку Рудик, є бюджетом для влади, а не для українців.
"Зараз в бюджеті-2022 - нуль гривень на підтримку підприємців, мізерні кошти для енергозбереження, недостатнє фінансування медицини та онлайн-освіти. Хоча все все це - нагальна необхідність. Що ще прийде в голову владі, зараз передбачити складно, але ми не бачимо головного - тих першочергових питань, на яких має сконцентруватися український парламент. А це - боротьба з пандемією, підтримка малого та середнього бізнесу та виплата субсидій, втілення в життя реальної судової реформи, далекоглядна дипломатія і системна підтримка армії", - підсумувала Рудик.
Нагадаємо, раніше Рудик заявляла, що парламент дев'ятого скликання має одразу кілька визначних відмінностей від попередніх.