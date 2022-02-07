Рудик: влада генерує заяви, які завдають колосальної шкоди економіці

Замість того, щоб використовувати кожен день для посилення безпеки, міжнародних позицій і вирішувати внутрішні кризи, влада фактично самоусунулась. Більше того, зосередилась на війні зі своїми - парламентською опозицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос" Кіри Рудик.

"Чи роблять наші військові все можливе? Так. Чи робить свою роботу зараз український парламент для того, щоб кожен день, який нам дає потенційне відтермінування у вигляді Олімпіади, був використаний недарма? Ні. Рада пішла на канікули і за останні півтора тижня роботи не прийняла ніякого законопроекту, який би дійсно посилив армію", - констатує народний депутат.

На думку Кіри Рудик, перед лицем вторгнення влада мала б обʼєднатись всередині і виробити спільну позицію з міжнародними партнерами. Натомість опозицію переслідують, відкривають політизовані справи, а партнери чують непродумані заяви від президента.

"Зараз влада банально гає час і в цьому найбільша проблема і загроза. Бо замість того, щоб рухати державу вперед, замість того, щоб разом працювати над обороноздатністю країни, співпрацювати з міжнародними партнерами, не відбувається нічого", — наголошує лідер "Голосу".

При цьому на економічну, енергетичну і ковідну кризи влада банально не звертає уваги, намагається забалакати або звинувачує опонентів чи навіть західних союзників.

"Влада не просто не здатна вирішити кризи, з якими стикається наша країна, вона сама створює нові. Найбільшої шкоди нашій економіці завдає зараз не потенційне загострення, а заява президента щодо державного перевороту. Її ніхто не спростував і вона досі наносить нашій країні шкоду, адже не приходять міжнародні інвестори", - підкреслює представниця опозиції.