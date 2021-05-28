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Рудик: влада має створити новий майданчик для перемовин по Донбасу

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 11:15
Рудик: влада має створити новий майданчик для перемовин по Донбасу Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Перемовини у Нормандському форматі не приносять очікуваних результатів. Українська влада повинна знайти нові майданчики для перемовин та залучити до них сильних союзників.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі телеканалу "Прямий".

Рудик наголосила, що перемовини в Нормандському форматі не приносять жодного результату. Тим часом, на Донбасі гинуть українські захисники. Тому влада повинна діяти, а не просто думати про зміну локації для перемовин.

"Нікого вже не дивує, що зустріч помічників-консультантів в Нормандському форматі не принесла результатів. Це знак того, що потрібно створювати нові майданчики для перемовин. Це те, що повинен зараз зробити президент та його команда - створити новий майданчик для доведення позиції України та тиску на країну-агресора. Адже це те, що можна зробити зараз", - заявила Кіра Рудик.

Вона також зазначила, що Україна має залучити до перемовин щодо Донбасу й інші країни, які зацікавленні у відновленні миру у центрі Європи.

"Єдиний спосіб закінчити війну на українських умовах - залучити до перемовин сильних союзників. Це може відбутись у двох додаткових форматах. У першому варіанті, ми залучаємо США та Британію, а у другому - Польщу та Туреччину. Це також може спрацювати", - вважає нардепка.

Нагадаємо, переговори у нормандському форматі відбуваються на рівнях радників, глав МЗС та лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Як заявляв глава українського МЗС Дмитро Кулеба, його російський колега Сергій Лавров уникає зустрічі у нормандському форматі.

Додамо, президент України Володимир Зеленський виступав за залучення США до переговорів щодо Донбасу.

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