Рудик: розширення перемовин по Донбасу будуть потрібні після припинення вогню

"РФ підписалася під Мінськими домовленостями, але вона перша, хто не виконує їх і не буде виконувати. І тому будь-які перемовини, розширення форматів - це все потрібно буде робити, коли у нас буде відповідь на точку "нуль". Дискусію з того, що ми зробимо, коли виграємо, необхідно переформатувати в те, що нам зробити, щоб відбулася точка "нуль", - наголосила Кіра Рудик.

Якщо ми переформатуємо це питання, легше буде спілкуватися з міжнародними партнерами, з тими, хто готовий допомагати, підкреслила нардеп.

Розбиратися, чому саме сьогодні відбулися додаткові атаки з боку РФ - це намагатися зрозуміти, що в голові у тирана, який не керується логікою, додала вона.

"У нас є дві основні задачі. Перша - внутрішня - посилення власної армії, друга - зовнішня - побудова надійного партнерства з нашими міжнародними союзниками. Треба виконувати свою частину домовленостей для того, щоб інтенсифікувати домовленості, щоб нам могли постачати більше зброї, надавали більше підтримки і посилювали тиск на РФ. Потенційно зараз активізація може бути пов’язана з заявою ЄС, Європарламенту щодо виборів в РФ і щодо того, що вибори, які відбуваються зараз на тимчасово окупованих територіях - незаконні, нелегітимні і є прямим порушенням Мінських домовленостей, про які РФ так багато говорила", - резюмувала Рудик.