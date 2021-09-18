Рудик: розширення перемовин по Донбасу будуть потрібні після припинення вогню
Сьогодні ніхто не здатен змусити РФ виконувати свою частину мінських домовленостей, попри те, що агресор під нею підписався. Дискутувати потрібно про те, хто і яким чином зможе змусити РФ виконати пункт "нуль" - перестати стріляти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментар лідера партії "Голос" Кіри Рудик.
"РФ підписалася під Мінськими домовленостями, але вона перша, хто не виконує їх і не буде виконувати. І тому будь-які перемовини, розширення форматів - це все потрібно буде робити, коли у нас буде відповідь на точку "нуль". Дискусію з того, що ми зробимо, коли виграємо, необхідно переформатувати в те, що нам зробити, щоб відбулася точка "нуль", - наголосила Кіра Рудик.
Якщо ми переформатуємо це питання, легше буде спілкуватися з міжнародними партнерами, з тими, хто готовий допомагати, підкреслила нардеп.
Розбиратися, чому саме сьогодні відбулися додаткові атаки з боку РФ - це намагатися зрозуміти, що в голові у тирана, який не керується логікою, додала вона.
"У нас є дві основні задачі. Перша - внутрішня - посилення власної армії, друга - зовнішня - побудова надійного партнерства з нашими міжнародними союзниками. Треба виконувати свою частину домовленостей для того, щоб інтенсифікувати домовленості, щоб нам могли постачати більше зброї, надавали більше підтримки і посилювали тиск на РФ. Потенційно зараз активізація може бути пов’язана з заявою ЄС, Європарламенту щодо виборів в РФ і щодо того, що вибори, які відбуваються зараз на тимчасово окупованих територіях - незаконні, нелегітимні і є прямим порушенням Мінських домовленостей, про які РФ так багато говорила", - резюмувала Рудик.