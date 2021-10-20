Рудик: Рада має приймати закони так, щоб потім не довелося їх переробляти

"Ми ухвалюємо дійсно хороші закони: наприклад, судова реформа, яку ми прийняли в липні. Але ці закони блокуються виконанням. Адже попри те, що в нас є якісні антикорупційні закони, створені антикорупційні органи, все ще немає "політичної волі", щоб обрали керівника ДБР, керівника САП. А зараз ще питання з обранням керівника НАБУ", - заявила Рудик.

Навряд політична воля з’явиться за цієї влади. Останні заяви керівництва парламенту свідчать про те, що вони обрали кількість, а не якість. І це категорично неправильно, переконана Рудик.

"Нам потрібно приймати закони так, щоб потім не довелося їх переробляти. Парламент має працювати максимально ефективно з надією на те, що коли влада зміниться (або принаймні почне дослухатися до опозиції) і працювати ефективно, що ці закони зможуть запрацювати", - додає нардеп.

Чи почне влада дослуховуватись до опозиції - питання риторичне, переконана Рудик.

"Ми бачимо, що влада зараз робить наступ на всі незалежні інституції, починаючи з Нацбанку, закінчуючи ДБР. Тому очікувати, що навіть дуже хороший закон буде працювати так, як він написаний, зараз не приходиться", - підсумовує вона.