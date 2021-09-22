Рудик: в проекті бюджету-2022 абсолютно відсутні далекоглядність і стратегія

"Насамперед цей бюджет абсолютно недалекоглядний. Він принципово не про людей, а про владу: про виконання забаганок і про самопіар. Всі статті будуть переглядатися ще багато разів і те, що буде виноситися в залу на фінальному голосуванні, впевнена, зміниться в гіршу сторону", - пояснює народна депутатка.

В проекті бюджету ніяк не передбачена підтримка малого і середнього бізнесу попри те, що ймовірність нових локдаунів навіть в уряді не виключають.

"Відсутня підтримка підприємців. Це стосується і планів на перегляд бюджету 2021 року, і на 2022 рік. Чи ми впевнені, що будуть локдауни? Так, уряд вже чітко і неодноразово про ковідні обмеження заявляв. Але що робити людям, які будуть змушені на локдауни піти, - ніхто не пояснює", - наголошує Кіра Рудик.

Дохідна частина держбюджету викликає чимало питань. Наприклад, зараз влада через коліно вимагає ухвалити закон про олігархів, але чи принесе він гроші в держскарбницю?

"Влада визнає: доходів для бюджету закон про олігархів не дасть. Не буде додаткових коштів на медицину, освіту чи армію. Навіть на дороги, якими любить хизуватися влада. Тоді нащо його приймати? Щоб дати Офісу президента та РНБО ще більше повноважень. На мою думку, це єдина мета цього законопроекту", - констатує лідерка партії.

Бюджет, на думку Кіри Рудик, має базуватись на стратегії розвитку, а не на збережені рейтингів провладної політсили.

"Що нам потрібно, щоб ми через п’ять років жили краще, ніж сьогодні? Це мати мету і візію, до якої ми рухаємо країну. І вже під цю візію планувати бюджет", - підсумовує нардеп.