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Рудик про залучення зірок в партії: це як швидко накачати м'язи - не спрацьовує

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 10:01
Рудик про залучення зірок в партії: це як швидко накачати м'язи - не спрацьовує Фото: Кіра Рудик (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що зірки в партії не потрібні. За її словами, краще вибудовувати системну комунікацію, ніж залучати просто впізнаваних телезірок.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що наявність Святослава Вакарчука та Сергія Притули в лавах "Голосу" не врятували партію від падіння рейтингу.

"Тут питання, як вибудовувати пророка всередині себе. Це складна робота, це складніше, ніж взяти телезірку, яка зможе допомогти. І не сподіватися на якусь чарівну пігулку, яка вирішить це питання", - вважає Рудик.

Голова "Голосу" відзначила необхідність системності в роботі партії.

"Залучати зірку - це спробувати швидко накачати м'язи, випити стероїдів, зробити собі якісь диво-уколи - це не спрацьовує. Потрібно просто системно займатися", - зазначила Рудик.

Нагадаємо, в 2019 році партія "Голос" пройшла в парламент під проводом Святослава Вакарчука. Через рік лідер партії склав свої повноваження народного депутата. Як повідомляла Рудик, зараз Вакарчук участі в партійному житті "Голосу" не бере.

Зазначимо, від партії "Голос" на виборах в мери Києва балотувався шоумен Сергій Притула. При цьому він не має наміру зупинятися на цьому у своїй політичній кар'єрі.

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