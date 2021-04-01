Рудик про залучення зірок в партії: це як швидко накачати м'язи - не спрацьовує
Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що зірки в партії не потрібні. За її словами, краще вибудовувати системну комунікацію, ніж залучати просто впізнаваних телезірок.
Вона зазначила, що наявність Святослава Вакарчука та Сергія Притули в лавах "Голосу" не врятували партію від падіння рейтингу.
"Тут питання, як вибудовувати пророка всередині себе. Це складна робота, це складніше, ніж взяти телезірку, яка зможе допомогти. І не сподіватися на якусь чарівну пігулку, яка вирішить це питання", - вважає Рудик.
Голова "Голосу" відзначила необхідність системності в роботі партії.
"Залучати зірку - це спробувати швидко накачати м'язи, випити стероїдів, зробити собі якісь диво-уколи - це не спрацьовує. Потрібно просто системно займатися", - зазначила Рудик.
Нагадаємо, в 2019 році партія "Голос" пройшла в парламент під проводом Святослава Вакарчука. Через рік лідер партії склав свої повноваження народного депутата. Як повідомляла Рудик, зараз Вакарчук участі в партійному житті "Голосу" не бере.
Зазначимо, від партії "Голос" на виборах в мери Києва балотувався шоумен Сергій Притула. При цьому він не має наміру зупинятися на цьому у своїй політичній кар'єрі.