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Рудик: відсутність комунікації і дій з боку влади лише посилює паніку в суспільстві

Автор: Наталія Гурковська

За напругу в суспільстві відповідальна українська влада, яка або ніяк не коментувала загрозу російського вторгнення, або робила протилежні заяви. І це все триває на тлі очевидної бездіяльності інституцій: депутати - на канікулах, президент знімає дивні відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос", народного депутата Кіри Рудик.

"В критичних і загрозливих ситуаціях влада має бути чесною і говорити одним голосом, щоб не було суперечностей. В нас все навпаки: одні представники говорять, що все буде добре, інші - що все буде погано. І люди дійсно не знають, кому вірити. Президент, який говорить спочатку, що будемо жарити шашлики, а потім - що, можливо, буде напад з боку Харкова", - пояснює представниця опозиції.

При цьому відсутність бодай якихось дій від влади лише поглиблює цю напругу в суспільстві. Хоча кроки прості: парламент мав би терміново взятись за закони, які підвищують обороноздатність, президент - мобілізувати резервістів, і всі разом виробити злагоджену комунікацію.

"Якщо навіть у Верховній раді гуляє контраверсійна інформація, просто уявіть, що відчувають українці. А ми маємо бути впевнені, що наша армія відпрацює і що наш парламент зробив все можливе зі свого боку для того, щоб підтримати військо. Таким чином ми всі будемо відчувати себе краще, знатимемо, що все під контролем", - наголошує лідер "Голосу".

Про внутрішні конфлікти у партії та фракції "Голос", причини падіння рейтингів, перспективи участі в наступних виборах, а також про ймовірність вторгнення російських військ і боротьбу з внутрішньоукраїнськими кризами - читайте в інтерв'ю Кіри Рудик РБК-Україна.

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Кіра Рудик