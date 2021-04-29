Рудик про кадрові рішення влади: потрібно визнавати свої помилки і діяти швидко

На її думку, першочергові кадрові зміни мають відбутись у Міноборони та Міністерстві охорони здоров’я. Зокрема, міністри Андрій Таран та Максим Степанов не справляються зі своїми обов’язками. Проте влада не реагує на провалення ними реформ, а відповідальність за критику перекладають на опозицію.

"Найважливіше, це визнавати свої помилки і швидко діяти, коли ти їх визнаєш. Це, звичайно, я кажу про кадрові рішення. Ми бачимо, що міністр оборони не справляється зі своїми обов’язками. Але чи хоч раз хтось виходив з вашої (СН) політичної сили з його критикою та з поясненням, що потрібно зробити, яким чином його замінити?" - заявила Рудик.

Нардеп також наголосила, що партія "Голос" зібрала 150 підписів за скликання позачергового засідання, на якому має бути проголосована відставка голови МОЗу Степанова.

"Це ще одна непрофесійна людина, яка вже рік знаходиться не на своїй посаді. Провалила все, що можна було провалити. Країна перебуває у кризі коронавірусу, а міністр охорони здоров’я - постійно говорить неправду, дезінформує, не показує ефективності. Ми не чуємо жодної критики з боку людей, які його призначили в уряд. Ви, знову ж таки, не хочете його замінити на людину, яка буде більш компетентною", - заявила депутат.