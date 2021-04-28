Рудик: "Голос" зібрав підписи для позачергового засідання про відставку Степанова

Як відомо, лідер партії "Голос" Кіра Рудик неодноразово заявляла про гостру потребу відставки Степанова.

На її переконання, міністр провалив три завдання, за які несе особисту відповідальність. Зокрема: 1) Організацію масового тестування 2) Забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням 3) Вакцинацію населення.

"Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов’язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова, потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду зі всіма фракціями у парламенті", - говорить лідерка партії "Голос".

Більше того, Рудик вже зареєструвала у парламенті постанову про забезпечення доступу населення до своєчасної та якісної медичної допомоги для лікування COVID-19.

Нагадаємо, також в Раді зареєстрований антикризовий законопроект "Голосу" №5346, що має забезпечити підтримку економіки під на час карантинних обмежень.