Рудьковський заявив, що Семінський виводив гроші з "Нафтогазвидобування"

У розмові з РБК-Україна Рудьковський як один з акціонерів компанії не приховує претензій до топ-менеджеру компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами.

В загальному доступі є аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінським, яка підтверджує причетність Семінського до схем крадіжок грошей з "Нафтогазвидобування".

За даними видання, тільки на кінець 2012 року борг "Нафтогазвидобування" перед державним бюджетом становив 64 млн грн.

Схеми з використанням фірм-прокладок призвели до того, що у 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією, закінчивши рік з негативним фінансовим результатом у 381 млн грн.