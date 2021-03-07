Рудьковський звернувся до Зеленського з відкритим листом: про що йде мова

"За моєю інформацією, у п'ятницю, 5 березня, о 11.00 Олег Семінський разом з заступником генпрокурора і ключовим нардепом від фракції "Слуга народу" були у президента України й формували його думку у справі про зникнення, щоб отримати можливість незаконного впливу на правоохоронну систему і суди", - пише Рудьковський.

За словами екс-міністра, він також хотів би зустрітися з президентом, але відсутність такої можливості змушений звертатися до глави держави через ЗМІ.

За його словами, з 2012 року слідчі й прокурори жодного разу не викликали для давання свідчень у справі про зникнення Семінського. А саме розслідування і пошуки зниклого почалися якраз на вимогу екс-міністра.

У листі йдеться також про те, що відразу після появи інформації про причетність Рудьковського до цієї справи, він повернувся в Україну, але так і не був викликаний правоохоронцями для дачі показань.

Екс-міністр окремо зупинився на цілях, які, на його думку, переслідує Семінський. "Він (Семінський, - ред.), як член фракції "Слуга народу", використовуючи своє службове становище й прикриваючись ім'ям президента України, займається банальним шантажем і намагається забрати в мене частину моєї компанії. До речі, акціонером цієї компанії він ніколи не був, а лише був найманим менеджером", - пише Рудьковський.

Він також підкреслив, що під час знаходження в російській в'язниці (Рудьковського звинуватили в нападі на посольство РФ у Києві у 2014 році) він піддавався тиску з боку криміналітету і силових структур держави-агресора.

"Він (Семінський, - ред.) настільки хоче заволодіти майном, яке йому не належить, що зі своїм партнером опустився до такої ницості, як погрози й тиск не тільки на мою адресу, але і в адресу моєї родини", - йдеться в листі.

На його думку, президента України зараз вводять в оману у зв'язку з цією справою.

"Я ще раз підтверджую, що ніякого відношення до зникнення Олега Семінського не мав, і так само як і Ви, зацікавлений у справедливому публічному розслідуванні", - резюмує Рудьковський.