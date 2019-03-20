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Руденко розповів, що призведе до зростання цін на ліки

Новини » Медицина    20.03.2019 - 10:00
Руденко розповів, що призведе до зростання цін на ліки
Фото: Володимир Руденко (прес-служба АПАУ)

Руденко назвав наслідки штучного зменшення кількості аптек

Штучне зменшення кількості аптек буде поштовхом для збільшення вартості ліків. Про це, коментуючи аптечний законопроект №8591, в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), професор, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

За словами Руденка, штучне зменшення кількості аптек вплине на належне виконання державних програм щодо забезпечення населення лікарськими засобами і буде поштовхом для збільшення вартості ліків.

"У зв'язку з закриттям значної кількості аптек, провізори і фармацевти, як фахівці, стануть менш затребуваними, більша частина буде звільнена. Наслідком таких змін, як я вже говорив, стане ще більший відтік професійних кадрів за кордон", - розповів він.

Руденко зазначив, що запропоновані в законопроекті механізми розвитку виробництва лікарських засобів в умовах аптеки, поліпшення умов паліативної допомоги, а також збільшення кількості аптек в селі є популістськими і безперспективними.

"Адже законодавець не вирішує проблеми галузі, які вже існують сьогодні і роблять неможливим розвиток зазначених видів діяльності: не пропонує зменшити ПДВ з 20% до 7% на аптечне виробництво, не вирішує питання з існуючими колізіями в законодавстві щодо обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, не спрощує умови ведення таких видів діяльності і т.д.", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що штучне роздроблення аптечних мереж не буде сприяти розвитку аптечних закладів у сільській місцевості.

"Ініціативи авторів не обмежувати кількість структурних підрозділів аптеки жодним чином ні на що не вплине, адже аптечні пункти можуть відкриватися виключно в лікувально-профілактичних закладах, яких в селах немає. Законодавці повинні забезпечити заходи для стимулювання такої діяльності, а не навпаки", - додав Руденко.

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