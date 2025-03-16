Рубио заявил, что завершение войны в Украине состоит из планов А и Б: в чем их суть

"План А - прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, ко второй фазе - собрать всех за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ положить конец этой войне на прочной основе, с уважением к интересам всех сторон. Никто не говорит, что вторая часть будет простой, но мы не сможем даже приступить к ней, пока не пройдем первую", - сказал Рубио.

Он отметил, что никто не говорил, что вторая часть будет простой. Однако к ней не удастся приступить, пока не пройдена первая. Госсекретарь подчеркнул, что трудно вести переговоры о прочном завершении войны, пока стороны стреляют в друг друга. Именно поэтому президент США Дональд Трамп добивается прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, если нам удастся этого достичь. Это само по себе будет нелегко. Затем мы перейдем ко второй фазе — переговорам о чем-то более устойчивом и постоянном. Это будет трудно. Это потребует большой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал понять это и делает все возможное, чтобы положить ей конец", - заявил он.

Также ведущая напомнила заявление Рубио, который сказал, что встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, должна была ответить на вопрос, движутся ли стороны к перемирию или же РФ использует тактику затягивания. Также журналистка напомнила о вчерашнем разговоре госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Задав вопрос, тянет ли Россия время и что чиновник думает о встрече Уиткоффа, он ответил следующее:

"Я думаю, что это была многообещающая встреча. Как я уже неоднократно говорил, мы не собираемся вести переговоры публично. Надеюсь, у нас будет что объявить в какой-то момент в ближайшем будущем. Я не могу этого гарантировать, но, безусловно, считаю, что встреча была обнадеживающей, обмен мнениями был конструктивным", - сказал госсекретарь.

Он заявил, что у него не сложилось негативного мнения от встречи Уиткоффа с Путиным, но в то же время признал трудности, так как война в Украине имеет множество аспектов.

"Конечно, есть некоторые трудности. Это сложная, длящаяся уже три года война, которая продолжается на очень длинной линии фронта, с множеством сложных аспектов. Поэтому никто не утверждает, что это легко", - добавил Рубио.