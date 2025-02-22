Рубио считает, что "простая резолюция" в ООН поможет прекратить войну в Украине

США внесли в Генассамблею ООН "исторический" документ по Украине. У Трампа считают, что "простая резолюция" может прекратить войну.

Это следует из заявления госсекретаря США Марко Рубио, пишет РБК-Украина со ссылкой на Госдеп .

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп настроен положить конец российско-украинской войне и найти решение, которое "приведет к прочному миру, а не просто к временной паузе".

" Соединенные Штаты предложили простую историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру", - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что эта резолюция соответствует мнению Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, для поддержания международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров.

"Если Организация Объединенных Наций действительно привержена своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные трудности, цель прочного мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен", - констатировал Рубио.

Он добавил, что США верят в то, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну.