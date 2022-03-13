У Рубіжному російські окупанти захопили східні околиці міста
Фото: Пошкоджений будинок у Рубіжному (facebook.com/rmr.gov.ua)
Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо російського вторгнення на території Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Ворог намагається захопити міста обласного значення Луганщини. В епіцентрі боїв опинилися Сєвєродонецьк і Рубіжне.
"Окупанти здійснюють вогневий вплив по позиціях наших військ в районі Сєвєродонецька. За підтримки артилерії здійснили штурмові дії та оволоділи східними околицями населеного пункту Рубіжне", – йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що російські війська можуть готувати наступ на лівий берег Києва.
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