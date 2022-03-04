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У Рубіжному мер не виходить на зв’язок. Призначено нового керівника

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Луганська область, П'ятниця 04 березня 2022 18:31
У Рубіжному мер не виходить на зв’язок. Призначено нового керівника Фото: в Рубіжному мер не виходить на зв’язок (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Мер міста Рубіжне (Луганська область) перестав виходити на зв'язок. Через що було призначено нового керівника міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Призначив Романа Власенка - голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним. Діючий мер на зв‘язок не виходить", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький заявив що мер Тростянця Юрій Бова перестав виходити на зв'язок.

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