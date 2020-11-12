Рубан: школи і дитсадки - це останнє, що можуть закрити

У школах та дитячих садочках спостерігається незначне зростання захворюваності коронавірусом. Тому їх закривати поки не збираються.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, садочки і школи дадуть той результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії.
"Школи та дитячі садочки - це останнє, що може припиняти діяльність тому, що за даними ВОЗ, за даними МОЗ, за даними міста Києва, хворіють менше 1%. Це рахують і учні, і персонал, і вчителі", - сказав він.
Нагадаємо, на початку місяця речниця київського міського голови Оксана Зінов'єва повідомила, що у столиці закрили на карантин 8 шкіл і 9 дитсадків.
Крім того, раніше повідомлялось, що попри погіршення ситуації з коронавірусом у Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання.
Раніше стало відомо, що школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання.