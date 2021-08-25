Троянди - екстравагантність в кожній пелюстці
Дарувати приємні емоції рідній для вас людині можна і без особливого приводу, і найвдалішим варіантом подарунка стане стійкий букет троянд. В знак подяки, привітання з днем народження, для першого побачення, і ще безліч можливостей подарувати монобукет з троянд, а також вибрати поєднання троянд з іншими витонченими квітами.
Відмінне доповнення або самостійний презент
Клієнти бутика Дицентра можуть купити троянди як для прикраси свого будинку, так і в подарунок на будь-яке торжество. Наші флористи - професіонали своєї справи зможуть оформити як красиві монокомпозиції, так і міксовані букети з різних відтінків троянд. Краса і ніжність троянд, здатна розташувати всю увагу на себе.
Види троянд
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Кущова троянда - особливий вид троянд з маленькими і дуже ароматними квітками, саме такі суцвіття зроблять букет більш пишним і ніжним;
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Піоновидна троянда - найкрасивіший вид троянд, які нагадують квітучі літні півонії. Для справжніх любителів півоній, такі троянди стануть відмінною заміною в будь-яку пору року;
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Преміум троянда - крупноголова троянда, яка має приємний аромат. Така троянда має довгий і міцний стебель, а також яскраво-зелені, щільні листя;
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Класична троянда - такі троянди вважають класичним і безпрограшним варіантом подарунка серед всіх кольорів. Такі троянди вибирають за їх елегантний і яскравий зовнішній вигляд.
У нашому бутіку є троянди абсолютно будь-якого кольору: червоні, коралові, білі, бордові, рожеві, жовті, зелено-рожеві. Кожен вид троянд має свій особливий аромат, привабливий, солодкий, пряний.
Переваги бутика Dicentra
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Величезний вибір готових букетів, каталог бутика Dicentra містить масу варіацій розкішних квіткових композицій;
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Широкий асортимент троянд на будь-який смак, для будь-якого приводу і в будь-якій ціновій категорії;
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Різні зручні способи оплати, і цілодобова, своєчасна доставка, а при замовленні понад 500 гривень, доставка по Києву здійснюється абсолютно безкоштовно;
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Надається прекрасна можливість замовити не тільки букет, а також листівки з приємними побажаннями, смачні десерти від & JOY, різні набори цукерок;
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Для створення ідеальних букетів використовуються тільки свіжі квіти, готові букети нашого бутіка коштують не довше 24 годин.
Варіанти квіткових композицій
Щоб вибрати правильний букет, потрібно враховувати статус і вік одержувача, а також привід. Якщо ви знаєте, що подобається людині, якій підбираєте квітковий подарунок, це буде величезним плюсом при виборі.
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Якщо вам не відомі смаки одержувача, вам варто вибрати букет класичних червоних троянд;
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Щоб здивувати кохану дівчину варто вибрати букет з 50 троянд або 101 троянди;
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Для колеги або керівника краще піднести троянди в кошику;
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Для мами або сестри краще вибрати квіткове асорті, наприклад, скомпонувати букет з класичної і кущові троянди.
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