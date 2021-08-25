Троянди - екстравагантність в кожній пелюстці

Дарувати приємні емоції рідній для вас людині можна і без особливого приводу, і найвдалішим варіантом подарунка стане стійкий букет троянд. В знак подяки, привітання з днем ​​народження, для першого побачення, і ще безліч можливостей подарувати монобукет з троянд, а також вибрати поєднання троянд з іншими витонченими квітами.

Відмінне доповнення або самостійний презент

Клієнти бутика Дицентра можуть купити троянди як для прикраси свого будинку, так і в подарунок на будь-яке торжество. Наші флористи - професіонали своєї справи зможуть оформити як красиві монокомпозиції, так і міксовані букети з різних відтінків троянд. Краса і ніжність троянд, здатна розташувати всю увагу на себе.

Види троянд

Кущова троянда - особливий вид троянд з маленькими і дуже ароматними квітками, саме такі суцвіття зроблять букет більш пишним і ніжним;

Піоновидна троянда - найкрасивіший вид троянд, які нагадують квітучі літні півонії. Для справжніх любителів півоній, такі троянди стануть відмінною заміною в будь-яку пору року;

Преміум троянда - крупноголова троянда, яка має приємний аромат. Така троянда має довгий і міцний стебель, а також яскраво-зелені, щільні листя;

Класична троянда - такі троянди вважають класичним і безпрограшним варіантом подарунка серед всіх кольорів. Такі троянди вибирають за їх елегантний і яскравий зовнішній вигляд.

У нашому бутіку є троянди абсолютно будь-якого кольору: червоні, коралові, білі, бордові, рожеві, жовті, зелено-рожеві. Кожен вид троянд має свій особливий аромат, привабливий, солодкий, пряний.

Переваги бутика Dicentra

Величезний вибір готових букетів, каталог бутика Dicentra містить масу варіацій розкішних квіткових композицій;

Широкий асортимент троянд на будь-який смак, для будь-якого приводу і в будь-якій ціновій категорії;

Різні зручні способи оплати, і цілодобова, своєчасна доставка, а при замовленні понад 500 гривень, доставка по Києву здійснюється абсолютно безкоштовно;

Надається прекрасна можливість замовити не тільки букет, а також листівки з приємними побажаннями, смачні десерти від & JOY, різні набори цукерок;

Для створення ідеальних букетів використовуються тільки свіжі квіти, готові букети нашого бутіка коштують не довше 24 годин.

Варіанти квіткових композицій

Щоб вибрати правильний букет, потрібно враховувати статус і вік одержувача, а також привід. Якщо ви знаєте, що подобається людині, якій підбираєте квітковий подарунок, це буде величезним плюсом при виборі.

Якщо вам не відомі смаки одержувача, вам варто вибрати букет класичних червоних троянд;

Щоб здивувати кохану дівчину варто вибрати букет з 50 троянд або 101 троянди;

Для колеги або керівника краще піднести троянди в кошику;

Для мами або сестри краще вибрати квіткове асорті, наприклад, скомпонувати букет з класичної і кущові троянди.

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