Разворот на 180 градусов. Как "Укрпочта" может стать банком и почему НБУ изменил точку зрения

В Национальном банке придумали, как удовлетворить безудержное желание государственной "Укрпочты" иметь свой банк и на этом зарабатывать, получить согласие на это со стороны Международного валютного фонда и, наконец, предоставить шанс жителям 96% населенных пунктов страны, не охваченных банковскими услугами, оценить преимущества финансовой инклюзии.

НБУ пришлось крепко наступить на горло собственной песне, поменяв ровно на 180 градусов взгляды на перспективы появления в Украине так называемого "почтового" банка. Аргументы главы НБУ Андрея Пышного четкие и понятные – изменились времена, а регулятор должен идти в ногу со временем.

Абзац истории

Здесь следует упомянуть, что идею создания в Украине финансового учреждения, которое добралось бы до самых отдаленных от банковской инфраструктуры регионов страны (а таких, как отмечалось выше, 96% населенных пунктов, где проживают 30% населения страны), много лет вынашивал глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. Но помехой неизменно становился Национальный банк, аргументируя свою позицию, в частности, тем фактом, что предоставление почтовому оператору банковской лицензии приведет к увеличению доли государства на банковском рынке, что не нравилось ни МВФ, ни самому НБУ. Да и превращение почты в банк потенциально могло влететь государству в немалую копеечку.

Что предлагает Нацбанк

Суть изменения позиции регулятора заключается в том, что фокус внимания переводится с непосредственно поставщика банковских услуг, которым теперь потенциально может быть не только "Укрпочта", но и любой другой бизнес, который сможет отвечать жестким требованиям НБУ, – на получателей финансовых услуг: население и маленький бизнес. Таким образом будет обеспечиваться доступ этих категорий пользователей к финансовым услугам, другими словами – финансовая инклюзия, что и является основной декларируемой целью инициативы регулятора. Кстати, в парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект №12044, разработанный Национальным банком.

Из важных моментов документа стоит отметить следующие.

Во-первых, своим появлением на свет законопроект обязан Международному валютному фонду – пункт 62 Меморандума об экономической и финансовой политике от 17 июня этого года предусматривает подготовку законодательного предложения о специализированной и ограниченной банковской лицензии, направленной на быстрое решение растущих вызовов финансовой инклюзии, используя имеющуюся инфраструктуру.

Банк финансовой инклюзии может быть создан, в частности, путем переоформления лицензии уже действующего банка на ограниченную банковскую лицензию. И это немаловажный нюанс – банк, получая ограниченную лицензию, теряет действующую лицензию, то есть ограничивается в функционале. В частности, такой банк обязан сдать в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку лицензию на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках (при ее наличии).

Такому банку запрещается кредитовать бизнес с годовым доходом более 2 млн евро; осуществлять инвестиции в ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего государственного займа и депозитных сертификатов НБУ; оказывать финансовые услуги на рынках капитала. Зато можно кредитовать территориальные громады.

Банк финансовой инклюзии при осуществлении кредитных операций обязан соблюдать ограничения по максимальному размеру кредитов:

физическим лицам:

задолженность на одного клиента по кредиту сроком до одного года не может превышать 12 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором осуществляется кредитная операция;

задолженность на одного клиента по кредитам сроком более одного года, кроме кредитов, предоставленных на приобретение или реконструкцию жилья, не может превышать 36 размеров "минималки";

задолженность на одного клиента сроком более одного года по кредитам, предоставляемым с целью приобретения или реконструкции жилья, при условии, что оно предоставлено в ипотеку или залог по такому кредиту, не может превышать 240 размеров минимальной зарплаты.

субъектам хозяйствования или территориальным громадам:

задолженность на одного клиента по кредитам не может превышать 2400 размеров "минималки".

Здесь стоит напомнить, что речь идет лишь о законодательных инициативах банковского регулятора, судьба которых будет зависеть от воли парламента. Так что пока это – не свершившийся факт.

Рынок не обманешь

Несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", секретом Полишинеля на рынке является уверенность, что "закон писался под "Укрпочту", чтобы наконец дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги.

"Законопроект создавался исключительно с одной целью – разрешить "Укрпочте" получить банковскую лицензию. Не исключено, что путем приобретения в собственность одного из небольших банков, перешедших государству после полномасштабного вторжения", – говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По его убеждению, предлагаемый НБУ законопроект – своего рода компромисс между желанием "Укрпочты" предоставлять банковские услуги в населенных пунктах, где нет банковских отделений, и желанием зарабатывать на этом.

"Укрпочта" в свое время была категорически против агентской модели, считая, что компания будет нести капитальные расходы, а основной доход будут забирать банки-партнеры. В то же время регулятор и некоторые другие стейкхолдеры выражали опасения по поводу неодинаковых правил игры, ведь "Укрпочта" не сможет придерживаться тех же стандартов, которые существуют для банковских отделений. Построить их в малых селах невероятно дорого и непрактично.

Поэтому, уверен собеседник РБК-Украина, в качестве компромисса был выбран вариант с ограничениями на кредитные операции для банка финансовой инклюзии. Такой банк не сможет кредитовать крупный бизнес.

"Считаю, что такой компромисс является достаточно адекватным решением, поскольку не дает банку финансовой инклюзии каких-либо привилегий в плане регулирования, вместо этого позволяет осуществить задуманное "Укрпочтой" – предоставлять финансовые услуги в населенных пунктах, где их не хватает. Ну и зарабатывать на этом" , – резюмирует Михаил Демкив.

При этом, убеждены собеседники издания на банковском рынке и в экспертной среде, крупные банки отнюдь не заинтересованы в сокращении своих операционных возможностей в виде ограниченных банковских лицензий.

Об этом, в частности, говорит источник издания в государственном Ощадбанке, пожелавший остаться неназванным из-за чувствительности темы.

Об этом говорит и и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский. По его мнению, ограниченная банковская лицензия вряд ли будет интересна большинству действующих сегодня банков. Но для нефинансовых компаний с развитой сетью, в частности, почтовых операторов, это может открывать принципиально новые возможности.

Соглашается с таким утверждением и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Банки ничего не будет стимулировать (становиться банками финансовой инклюзии – ред.), потому что это по сути "банк минус", то есть объем деятельности меньше, чем у стандартного банка. Вряд ли кто-то будет добровольно ограничить свою сферу работы. А вот для небанковских институтов с крупной сетью (розничные сети, почтовые операторы) такой проект может быть интересным", – говорит глава "Укрпочты" в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, создание национального оператора финансовой инклюзии позволит приобщить к банковским услугам более 30% украинцев, которые до сих пор находятся за пределами этого сектора, в частности из-за отсутствия удобной инфраструктуры. Ведь банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов страны.

Кроме того, это позволит создать банковскую инфраструктуру, которая может работать даже при отсутствии света и связи.

По утверждениям Игоря Смилянского, "Укрпочта" готова стать банком финансовой инклюзии.

"Мы уже работаем в 100% населенных пунктов Украины, и в подавляющем большинстве из них нет банков, в частности во фронтовых регионах. По сути, мы уже имеем готовую инфраструктуру и сможем быстро развернуть работу такого банка финансовой инклюзии, наладить обслуживание на дому людей с инвалидностью. Ведь это то, что сегодня еще не распространено в Украине", – убеждает Смилянский.

Какой должна быть успешная бизнес-модель банка финансовой инклюзии? По мнению главы "Укрпочты", она должна быть, прежде всего, прибыльной, иметь простые и удобные продукты. А для сложных продуктов уже есть существующие банки.

Альтернативная (не)банковская реальность

Но не все столь однозначно и для банков.

По мнению профессора, доктора экономических наук, эксперта по банковскому делу Анатолия Гулея, теоретически заинтересоваться ограниченной банковской лицензией в Украине могут около 10-12 небольших банков, потенциально испытывающих дефицит акционерного капитала. Кроме того, они фактически и не нуждаются в расширенной банковской лицензии, поскольку ограничиваются в своей деятельности лишь некоторыми ее видами. Так что перспектива получить ограниченную банковскую лицензию для них может быть вариантом не потерять банковскую лицензию вообще на фоне невозможности дальнейшего пополнения акционерного капитала.

"Скажу по секрету – сейчас некоторые маленькие банки фактически уже работают по ограниченной лицензии. Разрешения на расширенный функционал у них есть, но они все равно им не пользуются. Вопрос лишь в том – как их легализовать. Чтобы не забрать у них лицензию, НБУ предлагает компромисс", – объясняет собеседник РБК-Украина.

Что касается перспективы сдачи банками, желающими получить статус банка финансовой инклюзии, лицензий на операции на рынке капиталов, то это, по мнению Анатолия Гулея, фактически будет процессом здорового самоочищения финансового сектора в условиях минимальной активности фондового рынка.

Захотят ли финансовые компании становиться банками финансовой инклюзии? Категорически "нет", уверен собеседник РБК-Украина. Аргумент – высокие требования регулятора, которые в перспективе будут только усиливаться, и придерживаться которых финкомпаниям просто не под силу.

Захотят ли становиться банками финансовой инклюзии розничные торговые сети типа АТБ или "Розетка" (на что, возможно, рассчитывает НБУ)? И здесь все не просто. Зачем им дополнительный регулятор, усиленные требования по капиталу, резервам, средствам на счетах и т.д, – задается вопросом собеседник издания.

Ну и, наконец, зачем это коммерческому почтовому оператору "Новая почта"? Опять же речь идет о дополнительном регуляторе – НБУ. А это – вопросы к корпоративному управлению, операционной деятельности, бизнес-модели, управлению денежными потоками. Готовы ли акционеры "Новой почты" брать на себя дополнительную ответственность – вопрос открытый.

В "Новой почте" не стали комментировать эту тему на запрос РБК-Украина.

Что же касается государственной "Укрпочты" – потенциальное получение компанией лицензии банка финансовой инклюзии может стать одним из этапов дальнейшей корпоратизации с перспективой продажи предприятия через 5-7 лет. Но не раньше, чем закончится война.

В любом случае, убеждены эксперты, инициативы Национального банка, направленные на развитие финансовой инфраструктуры, – явление положительное. Банковская среда требует постоянных изменений, открывающих новые возможности для ведения бизнеса и зарабатывания денег. Среди таких возможностей – потенциальное объединение усилий банков и небанковских бизнесов. Подобных инициатив должно быть больше.