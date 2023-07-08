Развеял страхи. Резников назвал главные принципы использования кассетных боеприпасов ВСУ

В новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Америки вошли кассетные боеприпасы. При их использовании Вооруженные силы Украины будут придерживаться 5 основных принципов, среди которых строгий учет и не только.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как отметил министр, Украина имеет международное право на самооборону, в связи с чем давно официально просила предоставить кассетные боеприпасы. В то же время наша страна и в дальнейшем будет придерживаться всех международных гуманитарных конвенций, которые были ранее подписаны и ратифицированы.
Российская Федерация, по словам Алексея Резникова, использует кассетные боеприпасы против гражданских еще с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. В частности, враг наносил ими удары по Харькову в течение февраля и марта 2022 года.
"Наша позиция проста - мы должны освободить наши временно оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу - военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории. Чем больше потерь мы нанесем им, тем больше жизней украинцев мы сможем спасти", - пишет Резников.
Военное руководство Украины имеет 5 ключевых принципов, которых оно будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов и которые были донесены до союзников страны. Среди них:
"Это позволит нам устранить риск от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов. Министр обороны Украины по закону исполняет обязанности главы национального агентства по разминированию. На этой должности я буду обеспечивать внедрение соответствующей нормативно-правовой базы для процесса разминирования после нашей победы", - отметил министр.
Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности. Это поможет обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля.
В рамках нового пакета военной помощи США для Украины наши военные получат кассетные боеприпасы и другое вооружение. По словам главы Белого дома Джо Байдена, боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.
Конечно, передача кассетных боеприпасов изрядно "обеспокоила" Российскую Федерацию, однако, как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, если российских оккупантов волнует использование нашими воинами вышеупомянутых снарядов - они могут просто покинуть территорию нашей страны.
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