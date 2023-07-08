Развеял страхи. Резников назвал главные принципы использования кассетных боеприпасов ВСУ

Как отметил министр, Украина имеет международное право на самооборону, в связи с чем давно официально просила предоставить кассетные боеприпасы. В то же время наша страна и в дальнейшем будет придерживаться всех международных гуманитарных конвенций, которые были ранее подписаны и ратифицированы.

Российская Федерация, по словам Алексея Резникова, использует кассетные боеприпасы против гражданских еще с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. В частности, враг наносил ими удары по Харькову в течение февраля и марта 2022 года.

"Наша позиция проста - мы должны освободить наши временно оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу - военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории. Чем больше потерь мы нанесем им, тем больше жизней украинцев мы сможем спасти", - пишет Резников.

Военное руководство Украины имеет 5 ключевых принципов, которых оно будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов и которые были донесены до союзников страны. Среди них:

Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации международно признанных территорий Украины. Боеприпасы не будут "прилетать" по территории России;

боеприпасы не будут использоваться в городских районах, чтобы избежать рисков для гражданских. В то же время ВСУ будут наносить ими удары по местам концентрации российских военных. Снаряды будут использоваться для прорыва линии обороны врага с минимальным риском для наших воинов;

Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет применяться;

территории, на которых использовались кассетные боеприпасы, после деоккупации и победы Украины, станут приоритетными для разминирования.

"Это позволит нам устранить риск от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов. Министр обороны Украины по закону исполняет обязанности главы национального агентства по разминированию. На этой должности я буду обеспечивать внедрение соответствующей нормативно-правовой базы для процесса разминирования после нашей победы", - отметил министр.

Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности. Это поможет обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

Кассетные боеприпасы Украины

В рамках нового пакета военной помощи США для Украины наши военные получат кассетные боеприпасы и другое вооружение. По словам главы Белого дома Джо Байдена, боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

Конечно, передача кассетных боеприпасов изрядно "обеспокоила" Российскую Федерацию, однако, как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, если российских оккупантов волнует использование нашими воинами вышеупомянутых снарядов - они могут просто покинуть территорию нашей страны.