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Развитие оборонной базы Украины поддержит потребности при сокращении западной помощи, - ISW

Фото: развитие оборонной базы Украины поддержит потребности при сокращении западной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Развитие оборонной промышленности Украины поддержит потребности и позволит снизить зависимость от западной помощи. Но Россия всячески пытается этому помешать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В Украине официальные лица выразили намерение расширить оборонно-промышленную базу внутри страны и за рубежом с момента начала полномасштабного вторжения России, а министр обороны Рустем Умеров ранее определил увеличение внутреннего производства оружия и военной техники в Украине в качестве приоритета на 2024 год.

"Краткосрочное и среднесрочное предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критическим элементом способности Украины поддерживать свою оборонную промышленность, которая, в свою очередь, увеличит производство вооружений в Украине, уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно от помощи США Украине в долгосрочной перспективе", - заявил Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране нельзя компенсировать отсутствие достаточного количества систем ПВО.

"Системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволяют Украине защищаться от усилившейся российской кампании нанесения ударов", - сказал Зеленский.

ISW продолжает оценивать, что в случае развитие обороны, США не нужно будет отправлять Украине крупные пакеты помощи в области безопасности на неопределенный срок, но предоставление Западом Украине систем противовоздушной обороны и ракет имеет решающее значение для способности Украины защищать свою энергетическую инфраструктуру и развивающуюся оборонную промышленность от российских ударов.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин признал, что нанесение ударов по украинским энергетическим объектам частично направлено на разрушение украинской оборонной промышленности, подтверждая текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на снижение оборонно-промышленного потенциала Украины. 

Диктатор заявил, что российские удары беспилотниками и ракетами по энергетическому сектору Украины связаны с целью России по “демилитаризации” Украины  одной из трех его заявленных целей в Украине.

Он охарактеризовал продолжающиеся удары России по энергетической инфраструктуре Украины как “вынужденный” ответ на недавние удары украинских беспилотников по российским нефтегазовым объектам и открыто заявил, что российские удары косвенно направлены на снижение оборонно-промышленного потенциала Украины.

ISW считает, что недавняя российская ударная кампания подрывает мощности Украины по производству электроэнергии, а также использует сообщения о нехватке украинских ракет ПВО в новых усилиях по разрушению энергосистемы Украины.

Путин, вероятно, надеется помешать развитию оборонной промышленности Украины до уровня, близкого к самообеспечению, в долгосрочной перспективе, поскольку сильная оборонная промышленность могла бы поставить Украину в хорошее положение для защиты от будущей российской агрессии и значительно снизить зависимость Украины от западной помощи.

Значительные задержки с получением западной помощи, отчасти из-за успешных информационных операций России и нерешительности Запада, создали возможность для российских наступательных операций и кампании нанесения удара Россией.

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