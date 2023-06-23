Развитие местного самоуправления - безальтернативный путь Украины в ЕС и НАТО, - мэр Бучи

"В Резолюции есть не только о полной поддержке Украины международными партнерами, но и четкий сигнал власти о важности развития местного самоуправления в Украине. Европарламентарии призвали власть защитить и укрепить местное самоуправление, что будет стимулировать органы центральной власти сотрудничать с нами на всех этапах восстановления и возрождения. Евродепутаты в очередной раз в своей официальной позиции отметили, что развитие местного самоуправления будет одним из важных факторов интеграции Украины в ЕС и НАТО. Без развитого местного самоуправления и реальной демократии путь Украины в ЕС и НАТО будет закрыт, и власти не следует об этом забывать", - написал Федорук.

По его мнению, в ЕС видят, что именно местное самоуправление с начала войны стало ключевым в защите беженцев и внутренне перемещенных лиц, и само местное самоуправление должно стать ключевым в будущей реконструкции, восстановлении и восстановлении Украины, отмечает мэр Бучи.

"В Европейском Союзе убеждены, органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого демократического режима. Потому что с этим все просто, местное самоуправление - ближайшая власть к человеку, это тот уровень демократии, где удовлетворяются базовые потребности гражданина. В резолюции указывается важность сотрудничества центральной власти с Ассоциацией городов Украины в выработке эффективных политик для местных властей в восстановлении страны, потому что восстановление страны - это не просто условные государственные проекты с цифрами роста экономики и ВВП, а это конкретное восстановление нормальной жизни людей: восстановление жилья, школ, садов, дорог, мостов, предприятий, рабочих мест и социальной инфраструктуры", - добавил Федорук.

Также он отмечает, что у Резолюции есть четкое требование к власти защитить реформу децентрализации, которая, по оценке европейцев, стала самой успешной реформой со времен независимости Украины.

"Поэтому вместо торможения реформы власть должна сосредоточиться на завершении реформы децентрализации в Украине. Мы, мэры украинских городов, главы громад, объединенные Ассоциацией городов Украины, всегда готовы к партнерству и продуктивному взаимодействию с центральной властью ради европейского будущего Украины. Развитие местного самоуправления и защита демократии - безальтернативный путь Украины в Европу. Власть должна четко понять, что именно сильные самодостаточные громады определяют сильную и единую Украину", - резюмирует Федорук.

Европейский парламент в своей Резолюции об устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество от 15 июня 2023 года обратился к высшему руководству Украины с призывом укреплять местное самоуправление, которое является основой демократии.

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