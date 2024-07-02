На развитие локального бизнеса по программе Ukraine Facility выделили 8 млрд евро: кто сможет их получить

По ее словам, в каждом компоненте программы Ukraine Facility, согласно которой Украина до 2027 года получит от ЕС 50 млрд евро на нужды восстановления, каждое общество найдет для себя плюсы, хотя непосредственно финансирование касается только первых двух компонентов.

В частности, в рамках первого компонента украинские территориальные общины получают 1 млрд евро на свое восстановление. Эти деньги – целевые, поэтому перенаправить их на другие нужды, например, на социальные выплаты, невозможно. А в рамках второго компонента общины получают 8 млрд. евро.

"Именно на такую сумму будет сформирован инвестиционный фонд, из которого будут финансироваться проекты для развития малого и среднего бизнеса в том или ином украинском территориальном обществе. Фонд будет создан и наполнен в основном из средств международных - преимущественно европейских, финансовых институтов, с привлечением европейских банков", – объяснила Шуляк.

Чтобы бизнес той или иной общины получил возможность приобщиться к этому инвестиционному фонду, каждая община должна прежде всего создать условия для предпринимателей и для развития бизнеса на свои территории. Это своего рода домашнее задание, которое должно выполнить община. Бизнес, работающий на ее территории, это налоги и соответственно ее развитие, пояснила Председатель комитета регионального развития.

Она подчеркнула, что состоятельность общества будет зависеть не только от качества планирования восстановления, а от инвестиций и развития локального бизнеса, который будет работать на ее территории. Поэтому общинам нужно более тщательно смотреть на те возможности, которые она может предложить. В частности, это можно сделать при создании Программы комплексного восстановления (ПКВ) – к этому процессу уже присоединились около 200 территориальных общин, причем в течение весны текущего года количество общин, которые начали разрабатывать ПКВ, возросло более чем на треть.

"Качественную ПКВ, которая в перспективе может стать основой для градостроительной документации, невозможно создать без тщательного, детального анализа того, что есть у общины и что она может предложить бизнесу, то есть провести по сути просканировать свой экономический потенциал. Например, сейчас в активной стадии развития есть индустриальные парки, но не стоит ограничиваться только ими.

Она добавила, что по состоянию на сегодняшний день вовлеченность общин в сотрудничестве с международными партнерами по финансированию проектов по восстановлению достаточно высока. В частности, около 550 общин уже имеют опыт работы с проектами международной технической помощи. Причем партнеры не только предоставляют финансирование, но и помогают развивать навыки и компетенции.

"Еще около 200 общин уже работают над своими ПКВ, финансирование которых будет происходить в частности за средства международных партнеров Украины, по меньшей мере 45 общин имеют офисы реформ, которые помогают находить инвестиции, и более 600 общин работают в цифровой экосистеме восстановления DREAM, где можно не только привлекать доноров на финансирование процессов восстановления, а получать необходимые навыки для их эффективной реализации", - отметила нардепка.

При этом она отметила, что своеобразную "домашнюю работу" предстоит проделать не только непосредственно общинам, но и парламенту. Так, для получения средств по программе Ukraine Facility нужно на законодательном уровне произвести ряд структурных изменений по 150 индикаторам. Некоторые законопроекты, подпадающие под категорию того или иного индикатора, проходят через сессионный зал относительно легко. Но, к сожалению, таковы не все.

"Десятки индикаторов, которые касаются всех сфер жизни государства. Мы должны через них пройти, поскольку от этого зависит, получит ли Украина средства, которые помогут ее восстановлению. Это значит, что мы будем принимать непопулярные законопроекты, которые нравятся далеко не всем. нас нет пути назад - мы должны реализовать те изменения, которые назрели давно, но годами откладывались", - подытожила Елена Шуляк.