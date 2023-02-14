ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Развития "зеленой" энергетики не будет без решения проблемы оплат, - эксперт

Новина українською →
Вторник 14 февраля 2023 17:31
Развития "зеленой" энергетики не будет без решения проблемы оплат, - эксперт Фото: развития "зеленой" энергетики не будет без решения проблемы оплат (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Развитие "зеленой" энергетики в Украине будет невозможным, пока в отрасли есть финансовые проблемы и низкий уровень оплаты за зеленую электроэнергию, что является негативным сигналом для всех внешних инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Razom We Stand Ольгу Евстигнееву.

"Возобновляемая энергетика может стать основой для построения экономики будущего в Украине - растущей и развивающейся экономики, а ее экологический след уменьшается", - сказала экспертка.

"Важно и решение старых проблем рынка электроэнергии и значительно усилившихся с войной дизбалансов, вызванных механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка для поставки дешевой электроэнергии для населения", - добавила она.

Евстигнеева также подчеркнула, что в Украине отсутствует долгосрочная энергетическая стратегия Украины, формализующая политику Украины по энергетической безопасности, которая может гарантировать только ВИЭ, и создает условия для устойчивого развития энергетического сектора и стабильного энергообеспечения национальной экономики и общественных потребностей, как в мирное время, так и и в особые периоды.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику , поскольку ответственные органы власти доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ