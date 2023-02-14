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Розвитку "зеленої" енергетики не буде без вирішення проблеми оплат, - експерт

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Вівторок 14 лютого 2023 17:31
Розвитку "зеленої" енергетики не буде без вирішення проблеми оплат, - експерт Фото: розвитку "зеленої" енергетики не буде без вирішення проблеми оплат (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Розвиток "зеленої" енергетики в Україні буде неможливим допоки в галузі є фінансові проблеми та низький рівень оплати за зелену електроенергію, що є негативним сигналом для всіх зовнішніх інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Razom We Stand Ольгу Євстігнєєву.

"Відновлювана енергетика може стати основою для побудови економіки майбутнього в Україні - економіки, що росте і розвивається, а її екологічний слід зменшується", - сказала експертка.

"Важливим є і вирішення старих проблем ринку електроенергії та дизбалансів, що з війною значно посилилися, спричинених механізмом покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку задля постачання дешевої електроенергії для населення", - додала вона.

Євстігнєєва також підкреслила, що в Україні відсутня довгострокова енергетична стратегія України, яка формалізує політику України щодо енергетичної безпеки, що може гарантувати лише ВДЕ, та створює умови для сталого розвитку енергетичного сектору та стабільного енергозабезпечення національної економіки та суспільних потреб, як у мирний час, так і в особливі періоди.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову "зелену" енергетику, оскільки відповідальні органи влади доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Як повідомлялося, держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

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