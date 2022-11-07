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В разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось у России

Фото: в разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось в России (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, у страны-агрессора осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в комментарии The Economist.

Украинские официальные лица признают, что у нашей страны пока нет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо большей скорости, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от похожих на "Искандеры" и "Кинжалы" ракет.

Так, Скибицкий сообщил, что в октябре россияне выпустили 25 "Искандеров" по Украине, а ВСУ смогли сбить всего три. Отмечается, что пока использование Россией таких ракет сдерживалось только дефицитом.

По оценкам Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". Другие источники утверждают, что количество "Кинжалов" составляет около 40.

Однако поскольку запасы РФ пополняются иранцами, страна-агрессор может удвоить свои атаки.

Так, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

Украинские чиновники отмечают, что сейчас, как никогда, наше стране нужно оружие, способное сбивать баллистические ракеты, например, американская система Patriot. Им также нужны ракеты большего радиуса действия, такие как американские Atacms, которые они надеются использовать для ударов по командным центрам в сотни километров в тылу врага.

Отметим, что недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у РФ осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля.

Кроме того, в разведке сообщалось, что Иран планирует отправить РФ новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.

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