В разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось у России

Украинские официальные лица признают, что у нашей страны пока нет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо большей скорости, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от похожих на "Искандеры" и "Кинжалы" ракет.

Так, Скибицкий сообщил, что в октябре россияне выпустили 25 "Искандеров" по Украине, а ВСУ смогли сбить всего три. Отмечается, что пока использование Россией таких ракет сдерживалось только дефицитом.

По оценкам Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". Другие источники утверждают, что количество "Кинжалов" составляет около 40.

Однако поскольку запасы РФ пополняются иранцами, страна-агрессор может удвоить свои атаки.

Так, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

Украинские чиновники отмечают, что сейчас, как никогда, наше стране нужно оружие, способное сбивать баллистические ракеты, например, американская система Patriot. Им также нужны ракеты большего радиуса действия, такие как американские Atacms, которые они надеются использовать для ударов по командным центрам в сотни километров в тылу врага.