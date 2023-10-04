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В разведке Британии подтверждают, что россияне могли сбить свой Су-35 под Токмаком

Фото: В Британии подтверждают, что россияне могли сбить свой Су-35 под Токмаком (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ПВО сбила собственный истребитель Су-35 в районе оккупированного Токмака Запорожской области. Это один из самых современных самолетов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"28 сентября 2023 года российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С FLANKER M над Токмаком, примерно в 20 км позади текущей линии фронта", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, Россия потеряла около 90 самолетов с неподвижным крылом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Инцидент под Токмаком был пятой потерей Су-35, считающегося самым современным российским истребителем.

В разведке добавили, что Токмак хорошо укреплен оккупантами, там находится российский штаб.

"Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает нанести эффективные глубокие удары по таким местам", - подчеркнули разведчики.

Что этому предшествовало

Напомним, 28 сентября в сети появилась информация, что российские оккупанты сбили собственный истребитель Су-35 в районе оккупированного Токмака.

 

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил эту информацию, уточнив, что инцидент произошел ночью.

Позже в сети опубликовали фото, сделанное из беспилотника, на котором заметно уничтоженный Су-35 вблизи Токмака.

 

 

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