Разведчики получили новейший украинский беспилотный комплекс PD-2: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Подразделение аэроразведки ГУР получило от Фонда "Вернись живым" БпАК PD-2. Комплекс состоит из двух самолетов и оснащен собственным питанием и связью наземной станции управления, интегрированной в микроавтобус высокой проходимости.

Как отмечают разведчики, это позволяет значительно быстрее разворачивать и сворачивать разведывательный комплекс и изменять месторасположение. Это спасает жизнь операторов.

Что еще известно о PD-2

Это высокотехнологичная система украинского производства. Комплекс может работать на глубине обороны врага, снабжать артиллеристов координатами целей и корректировать их огонь.

Командир разведывательного подразделения ГУР с позывным "Рубен" отметил, что самое главное в этом комплексе - его способность работать в условиях активного подавления средствами РЭБ. Он способен проводить разведку на расстоянии более 100 км.

"Во время обороны Киева мы летали на аналогичном комплексе на 95 км от точки старта. И в воздухе он может находиться более 5 часов: это значит, что PD-2 за один полет может закрыть потребности не одного артиллерийского расчета", - сказал разведчик.

Волонтеры приобрели комплекс 25 709 801,13 грн. Средства собраны за счет донатов украинцев. Граждане могут присоединиться к помощи армии по ссылке.

Фото: разведчики получили беспилотный комплекс PD-2 (t.me/DIUkraine)

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

Президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов для фронта.

В Минстратегпроме заявили, что все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается.