Разведка США обвинила Китай в "изощренных" попытках вербовать госслужащих

Разведка Соединенных Штатов Америки (США) заявила, что Китай прибегает к "изощренным" попыткам вербовать американских госслужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Иностранные разведки, особенно в Китае, нацелены на нынешних и бывших сотрудников правительства США с целью вербовки, представляясь консалтинговыми фирмами, корпоративными хедхантерами, аналитическими центрами и другими организациями на сайтах социальных и профессиональных сетей", - заявил Национальный центр контрразведки и безопасности(NCSC).
Разведка отмечает, что подходы стали "более изощренными" и нацелены против лиц с опытом работы в американском правительстве и которые сейчас находятся в поиске работы.
NCSC отметило, что госслужащие, которые имеют или имели доступ к секретным данным, должны защищать их даже после увольнения.
Министерство иностранных дел (МИД) Китая, в свою очередь, заявило, что ему ничего не известно об этой ситуации и обвинило Штаты в шпионаже. По словам спикера ведомства Линь Цзяня, "действия" Вашингтона являются "безответственной практикой".
Отношения между Китаем и США являются одними из важнейших в мире, но одновременно и самыми напряженными. Обе страны имеют глубокие экономические связи - Китай является одним из главных торговых партнеров США, а американские компании имеют значительное присутствие на китайском рынке. Однако межгосударственные отношения часто осложняются из-за торговых войн, вопросов интеллектуальной собственности, неравного доступа к рынкам, а также стратегического соперничества.
В последнее время отношения между странами еще больше обострились из-за инициированной Вашингтоном торговой войны. Пекин пообещал "бороться до конца" в тарифной войне с главой Белого дома Дональдом Трампом, назвав пошлины США шантажом.
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