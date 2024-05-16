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Разведка США считает РФ "наибольшей иностранной угрозой" для выборов в Америке, - The Hill

Четверг 16 мая 2024 03:58
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Разведка США считает РФ "наибольшей иностранной угрозой" для выборов в Америке, - The Hill Иллюстративное фото: разведка США считает РФ "наибольшей иностранной угрозой" для выборов в Америке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Зарубежные противники Америки могут постараться повлиять на предстоящие выборы в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как считают американские спецслужбы, для распространения дезинформации могут быть использованы инновации в области искусственного интеллекта в Интернете. Это в свою очередь может ввести в заблуждение избирателей и подорвать доверие к демократии.

При этом спецслужбы США считают Россию самой "активной иностранной угрозой" для выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран.

"Россия остается самой активной иностранной угрозой нашим выборам. Наиболее значимыми среди вовлеченных в иностранное вмешательство в контексте выборов США являются Россия, Китай и Иран", - заявила директор национальной разведки Эврил Гейнс.

Напомним, ранее американская разведка обнаружила, что россияне ужесточили кампанию по дезинформации против президента Украины Владимира Зеленского.

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