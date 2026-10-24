Разведка США предупредила, что Иран может готовить покушения на американских чиновников, - СМИ

В распоряжении издания оказалась служебная записка, в которой говорилось, что директор Нацразведки США Джей Клейтон предупредил госсекретаря США Марко Рубио об угрозе со стороны Ирана.

Он подчеркнул, что информация должна доходить до большего числа американских сотрудников, чем только тем, кому в настоящее время разрешено ее получат.

В служебной записке не указываются конкретные цели, страны за пределами Ближнего Востока или характер заговоров. Однако говорится, что исходная информация уже была передана высокопоставленным должностным лицам Госдепартамента.

Клейтон предложил максимально снизить секретность разведывательной информации, чтобы Рубио мог поделиться ею с более широким кругом лиц, которые потенциально находятся в опасности.

Ранее на этой неделе Госдеп США распорядился, чтобы члены семей и некритичный персонал покинули посольство США а Эр-Рияде, а также консульства в Джиде и Дахране.

Также в пятницу 23 октября ведомство распорядилось сократить численность американского дипломатического правительственного персонала в посольствах в ОАЭ, Ливане, Катаре и Иордании.

По словам источников, разведданные США являются одной из причин, почему Вашингтон сокращает присутствие своих дипломатов в странах Ближнего Востока. Причем это все происходит на фоне опасений по поводу более масштабного регионального конфликта.

"Мы решили, что в связи с угрозой нападений со стороны хуситов и иранских террористических заговоров нам необходимо сократить наше присутствие и оставить только необходимый персонал", - сказал чиновник.