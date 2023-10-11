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Разведка США не может подтвердить причастность Ирана к атаке ХАМАС на Израиль, - CNN

Среда 11 октября 2023 18:05
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Разведка США не может подтвердить причастность Ирана к атаке ХАМАС на Израиль, - CNN Фото: Разведка США не может подтвердить причастность Ирана к атаке ХАМАС на Израиль (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно первым разведывательным данным, Соединенные Штаты Америки сомневаются в прямой причастности Ирана к террористической атаке ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Соединенные Штаты собрали конкретные разведывательные данные, которые ставят под сомнение идею о том, что Иран был непосредственно причастен к планированию, финансированию или одобрению субботней кровавой атаки на Израиль, осуществленной Хамасом, согласно нескольким источникам, знакомым с разведданными", - пишет издание.

Отмечается, что разведка пока не может сделать окончательного вывода, поскольку продолжает искать доказательства причастности Ирана к нападению ХАМАС.

Источники не раскрыли подробностей относительно характера разведывательных данных, однако один из собеседников назвал их "чрезвычайно чувствительными". В частности данные заставили американских аналитиков склониться к первоначальной оценке относительно того, что Тегеран все же не играл непосредственной роли в атаке.

Законодатели на Капитолийском холме также были проинформированы о скептицизме среди аналитиков и вообще о первой разведывательной информации.
"В течение нескольких дней чиновники США публично заявляли, что не имеют никаких признаков того, что Иран непосредственно причастен к нападению, хотя они осуждают Тегеран как "соучастника" нападения из-за его исторической поддержки ХАМАСа", - добавляет издание.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, сейчас Штаты планируют получить дополнительные разведывательные данные. В то же время несмотря на поддержку ХАМАСа со стороны Ирана, Белый дом не располагает информацией о причастности Тегерана к теракту.

"Иран годами был главным благодетелем Хамаса, предоставляя ему десятки миллионов долларов, оружие и компоненты, которые контрабандой попадали в Газу, а также широкую техническую и идеологическую поддержку. Но ХАМАС сохраняет определенную независимость от иранского режима. По словам бывших сотрудников служб безопасности и других региональных аналитиков, Тегеран не имеет советников на местах в заблокированной Газе и не руководит деятельностью группировки", - добавляет CNN.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль с земли, воздуха и моря. Также были оккупированы некоторые поселения. Боевики прибегали к издевательствам и убийствам гражданских людей.

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Израиль ХАМАС Иран Соединенные Штаты Америки
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