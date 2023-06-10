Разведка получила очередное доказательство подготовки России к подрыву ГЭС: перехват

Россияне снова подтвердили причастность к подрыву Каховской ГЭС. Оккупант рассказал, что еще до подрыва дамбы они проводили эвакуацию военных и вывозили оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Военный РФ рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС и признал, что они отбирали лодки у местного населения.

"Очередное подтверждение умышленного подрыва оккупантами плотины на Каховской ГЭС содержится в перехваченном телефонном разговоре рашиста, который на момент теракта находился на юге Украины, со своей женой", - сообщили в ГУР.

Оккупант рассказал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Впрочем, никакой помощи местному населению с их стороны оказано не было.

"Мы только себя эвакуировали", - сказал россиянин.

Он также рассказал, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их заблаговременно предупредили, что большого наводнения не будет.

"Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все ", - пояснил российский военный.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, пострадал и сам Херсон. Особенно тяжелая ситуация на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Вместо помощи жителям левобережной Херсонской области оккупанты запрещают эвакуацию из затопленных сел и расстреливают волонтеров, пытающихся эвакуировать жителей левого берега.

Спасатели, полиция, военные и волонтеры проводят эвакуацию на подконтрольных Украине территориях. Однако оккупанты не дают людям даже там безопасно спастись от воды, постоянно обстреливая города.

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