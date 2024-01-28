Разведка Британии: в России за полгода вдвое возросло количество поджогов военкоматов

Только за последние полгода в России вдвое возросло количество поджогов военкоматов. По всей вероятности, это связано с ростом недовольства войной среди россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии .

Как пишет разведка, 22 января 2024 года власти России заявили, что с начала полномасштабного вторжения состоялось 220 нападений на военкоматы. Согласно данным "Медиазоны", 113 нападений было зафиксировано с 26 июля 2023 года. Согласно этому, это свидетельствует об удвоении поджогов военкоматов за последние шесть месяцев.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет ответственных за поджоги в том, что они "действуют по указанию западных чиновников".

"Однако увеличение количества поджогов, скорее всего, связано с ростом недовольства войной среди российского населения, особенно среди тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации. Некоторым из тех, кого обвиняют в совершении таких нападений, были предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене", - пишет разведка.

Диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что Россия не планирует больше мобилизации мероприятий. Впрочем, поджоги военкоматов свидетельствуют о нехватке доверия к этому обещанию.

Мобилизация в России

Как считают эксперты, вероятно, до предстоящих выборов президента в России вряд ли начнут проводить настоящую мобилизацию.

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, ежедневно контракты в России подписывают до 1000-1100 человек, или примерно 30 тысяч в месяц.

Также по оценкам Главного управления разведки, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине.

Выборы президента в России

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.