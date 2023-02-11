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Разведка Британии объяснила, почему "Вагнер" перестал вербовать заключенных на войну в Украину

Фото: "вагнеровцы" перестали набирать заключенных на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники больше не будут вербовать на войну против Украины заключенных. Вероятно, причиной его является конкуренция с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что данные российской Федеральной службы исполнения наказаний уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Новости о массовой гибели "вагнеровцев" и условиях на фронте сократили количество заключенных, желающих пойти на войну.

"Ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более прямое соперничество между Министерством обороны России и "Вагнером". Регулярные российские вооруженные силы, вероятно, теперь также задействовали подавляющее большинство резервистов, призванных при частичной мобилизации", - объясняет разведка.

При этом британские разведчики подчеркивают, что российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать цели или проводить дальнейшую мобилизацию.

Напомним, аналитики ISW, что Пригожин продолжит набирать заключенных в "Вагнер", несмотря на заявления о прекращении вербовки. В то же время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.

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Российская ФедерацияВеликобританияЧВК ВагнераВойна в УкраинеВагнеровцы