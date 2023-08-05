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Разведка Британии подтвердила значительные повреждения "Оленегорского горняка"

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Суббота 05 августа 2023 08:50
Разведка Британии подтвердила значительные повреждения "Оленегорского горняка" Фото: Разведка Британии подтвердила значительные повреждения "Оленегорского горняка" (wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Сергей Пышкин

Десантный корабль России "Оленегорский горняк" почти наверняка получил серьезные повреждения. Атака дронов вблизи Новороссийска стала серьезным ударом для Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт разведки Британии.

"Снимки судна, которое качается на 30-40 градусов, свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков было пробито, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными", - пишет разведка.

Отмечается, что корабль пополнил Черноморский флот России после полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины. В частности РФ использовала его для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", - добавляет разведка.

В частности разведка Британии называет атаку дронов значительным ударом по Черноморскому флоту России, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийский. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России признало атаку, однако, как всегда, заявило об ее "отражении". Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым кораблем

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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