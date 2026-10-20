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Разведданные из США есть, проблема только в предупреждении о воздушной тревоге, - "Флэш"

13:35 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Разведданные из США есть, проблема только в предупреждении о воздушной тревоге, - "Флэш" Фото: установка С-300 (росСМИ)
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Разведывательные данные от американских партнеров продолжают поступать, а проблема касается исключительно компонента воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с советником президента Сергеем Бескрестновым ("Флэшем") на BBC.

Что сказал Бескрестнов

Советник президента рассказал, что были человеческие потери, поскольку не хватило времени предупредить граждан об ударах баллистических ракет.

По его словам, американская разведывательная информация остается неполной и непоследовательной, а США не дали ясного объяснения проблемы.

"Это выглядит очень странно. Иногда мы получаем эту информацию к атаке, иногда нет. Например, минувшей ночью мы ее получили, но за одну минуту до атаки", - отметил советник.

В то же время, по словам Бескрестнова, другое сотрудничество с США продолжается.

"Разведанные продолжают поступать, а проблема касается исключительно компонента воздушной тревоги", - сказал он.

Советник также рассказал, что у Украины есть собственные радиолокационные данные, которые дают определенное ограниченное предупреждение о приближении атак. Относительно совпадения проблем с разведданными и ограничений в использовании Starlink Бескрестнов сказал, что, вероятно, это умышленный шаг для давления на Украину.

"Вероятно, это США пытаются сказать нам: давайте поговорим, ведите переговоры с Россией, вы должны найти компромисс", - заявил он.

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Ранее РБК-Украина сообщало, что, по данным The Washington Post, американская разведка предупредила посольство Украины в Вашингтоне: новые удары по энергетике РФ будут означать полную остановку обмена разведданными. Издание отмечало, что именно эти угрозы повлекли за собой путаницу вокруг разведки.

Позже Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведданными после того, как он был заблокирован на "определенный период времени". В то же время президент не раскрыл дополнительные подробности, а лишь добавил, что на следующей неделе может состояться новая встреча с командой Трампа по завершению войны.

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