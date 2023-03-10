Растрата средств завода "Антонов": двум лицам сообщили о подозрении

Сегодня НАБУ и САП сообщили бывшему чиновнику завода "Антонов", входящему в состав ГК "Укроборонпром", и директору адвокатского объединения о подозрении в растрате более 18 миллионов гривен средств ГП и составлении заведомо ложных официальных документов.

В НАБУ сообщили, что речь идет о:

эксдиректора по правовым вопросам ГП "Антонов";

директора адвокатского объединения.

По данным следствия, в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг должно было помочь ГП "Антонов" взыскать задолженность по обанкротившемуся АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору, общий объем которого составил более 347 млн гривен. Часть этой задолженности была обеспечена ипотекой (нежилое здание в Киеве, оценочная стоимость которой составила более 120 млн гривен).

В декабре 2018 года здание было передано ГП "Антонов" как частичное взыскание задолженности.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% от стоимости переданного, однако нереализованного имущества. Тогдашний директор по правовым вопросам ГП "Антонов" по сговору с директором адвокатского объединения согласовал оплату услуг в завышенном размере - почти 10% от оценочной стоимости здания.

Впоследствии, в мае 2021 года, во исполнение законов Украины и распоряжение правительства нежилое здание передали в сферу управления другого государственного органа. Тогда она уже стоила более 212 млн. гривен. На эту сумму были списаны собственные долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством.

После этого тогдашний директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре с директором адвокатского объединения, согласовал юридической фирме оплату дополнительных 11 млн гривен в результате передачи здания в ВАКС.

В результате действий подозреваемых госпредприятию нанесено более 18 млн гривен ущерба.

Сейчас же в случае доказывания вины им обоим грозит до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Поскольку местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.