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Расстреливали гражданских в Буче: правоохранители идентифицировали еще двух россиян

Среда 10 апреля 2024 16:24
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Расстреливали гражданских в Буче: правоохранители идентифицировали еще двух россиян Фото: правоохранители идентифицировали еще двух россиян, которые расстреливали гражданских в Буче (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Идентифицированы и объявлено о подозрении двум российским военным, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

О подозрении объявили:

  • командиру дивизиона 234-го десантно-штурмового полка дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ;
  • наводчику 4-й десантно-штурмовой роты.

Первый случай

Как пишет Офис генпрокурора, в марте 2022 года командир самоходного-артиллерийского дивизиона находился вблизи одного из домов на территории Бучи. Он достоверно знал о том, что жители дома оказывают помощь раненой женщине. Впрочем, преступник открыл огонь в направлении веранды.

"Затем военнослужащий ВС РФ прошел на территорию двора дома и начал повторно стрелять в сторону женщин и мужчины, который находился у входной двери. От полученных огнестрельных ранений они скончались на месте", - добавляет Офис генпрокурора.

Второй случай

Наводчик 4-й десантно-штурмовой роты спустился в подвальное помещение жилого дома, где находились гражданские. Он приказал им собрать мобильные телефоны для проверки и поручил одному из гражданских вынести их на улицу.

"После этого военнослужащий ВС РФ у входа в подвальное помещение без предупреждения открыл прицельный огонь из автоматического оружия в потерпевшего, который находился на лестнице в подвальное помещение", - рассказывает Офис генпрокурора.

Мужчина скончался от огнестрельных ранений на месте.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Трупы погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года.

Как рассказывал заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов, правоохранители до сих пор окончательно не установили полное количество жертв российских захватчиков в Буче.

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