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Расстрел полицейских под Винницей: военных, которые помогли подозреваемым, будут судить

Украина, Среда 24 июля 2024 17:29
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Расстрел полицейских под Винницей: военных, которые помогли подозреваемым, будут судить Фото: в Украине будут судить военных, которые помогали подозреваемым в нападении на полицейских (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине пройдет суд над двумя военными, которые помогли подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР сообщили, что досудебное расследование относительно двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских, завершено.

Расстрел полицейских под Винницей: военных, которые помогли подозреваемым, будут судитьФото: военные, которые помогали подозреваемым (dbr.gov.ua)

Правоохранители напомнили, что 20 апреля 2024 года отец и сын, которые напали на полицейских, решили сбежать за границу. Они обратилась за помощью к двум знакомым военнослужащим. Один из них самовольно покинул военную часть в Одесской области.

Фигуранты решили помочь беглецам - один из них передал автомобиль для побега за границу, а другой - поехал забирать заграничные паспорты и мобильный телефон, которые он передал нападавшим.

24 апреля один из военных, который помогал подозреваемым, был задержан. Он обвиняется в самовольном уходе с места службы, за что может получить тюремный срок до 10 лет.

При этом другой военный обвиняется в сокрытии преступления. Он может попасть в тюрьму на срок до 3 лет.

Что предшествовало

Напомним, 20 апреля в Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, а другой - получил ранения.

Позже стало известно, что на полицейских напали военнослужащие, которые самовольно покинули военную часть в Одесской области. Это были отец и сын Валерий и Виталий Василаке.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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