Расследование дела Джулиани по Украине завершилось без предъявления обвинений

Федеральная прокуратура изучает действия Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, в том числе вопрос о том, нарушал ли он законы США о лоббировании, выступая в качестве незарегистрированного иностранного агента, работая на тогдашнего президента США Трампа.

В апреле 2021 года федеральные агенты обыскали квартиру и офис Джулиани на Манхэттене, изъяв мобильные телефоны и компьютеры в рамках расследования попыток Джулиани собрать компромат на тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена перед выборами 2020 года.

По словам его адвоката в августе, в знак того, что расследование сворачивается, агенты ФБР вернули Джулиани изъятые электронные устройства. Джулиани отрицает правонарушения.

"Расследование большого жюри, которое привело к выдаче вышеупомянутых ордеров, завершено", - написал Дамиан Уильямс, прокурор США на Манхэттене, в судебном документе в понедельник.

Согласно ордеру на обыск, американские следователи пытались проверить переписку Джулиани с более чем десятком человек, в том числе с высокопоставленным прокурором Украины и бывшим президентом Петром Порошенко.

Напомним, в 2021 году в США прошли обыски в квартире Руди Джулиани в рамках расследования его деятельности в Украине, а также его причастности к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, в конце января 2021 года американские СМИ заявляли, что Джулиани требовал от Зеленского публично начать дело против сына Байдена.