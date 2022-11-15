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Расследование дела Джулиани по Украине завершилось без предъявления обвинений

Фото: Руди Джулиани, адвокат 45-го президента США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По уголовному расследованию деловых операций в Украине Руди Джулиани, бывшему личному адвокату Дональда Трампа, не будет предъявлено никаких обвинений, заявил главный прокурор США на судебном заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральная прокуратура изучает действия Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, в том числе вопрос о том, нарушал ли он законы США о лоббировании, выступая в качестве незарегистрированного иностранного агента, работая на тогдашнего президента США Трампа.

В апреле 2021 года федеральные агенты обыскали квартиру и офис Джулиани на Манхэттене, изъяв мобильные телефоны и компьютеры в рамках расследования попыток Джулиани собрать компромат на тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена перед выборами 2020 года.

По словам его адвоката в августе, в знак того, что расследование сворачивается, агенты ФБР вернули Джулиани изъятые электронные устройства. Джулиани отрицает правонарушения.

"Расследование большого жюри, которое привело к выдаче вышеупомянутых ордеров, завершено", - написал Дамиан Уильямс, прокурор США на Манхэттене, в судебном документе в понедельник.

Согласно ордеру на обыск, американские следователи пытались проверить переписку Джулиани с более чем десятком человек, в том числе с высокопоставленным прокурором Украины и бывшим президентом Петром Порошенко.

Напомним, в 2021 году в США прошли обыски в квартире Руди Джулиани в рамках расследования его деятельности в Украине, а также его причастности к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, в конце января 2021 года американские СМИ заявляли, что Джулиани требовал от Зеленского публично начать дело против сына Байдена.

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