Расширили географию. В "Дия" объяснили, как зарегистрировать недвижимость за несколько кликов

В "Дия" можно внести жилье в Реестр прав на недвижимость. В частности, сервис стал доступен для Полтавской области и масштабируется в Харьковской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала "Дия".
"Регистрация позволяет легко и быстро подтвердить, что именно вы владелец имущества. А также является обязательной для подачи заявления на "еВидновлення". Кроме того, это ваша безопасность. Данные в электронном реестре надежно защищены - их невозможно потерять или уничтожить, как бумажки", - пишет "Дия".
Как зарегистрировать недвижимость онлайн:
После регистрации вы получите письмо с результатом на э-почту.
Услуга доступна в:
Также в инфографике можно увидеть в каких населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей можно воспользоваться услугой:
Напомним, РБК-Украина писало о том, как оформить пособие по безработице через "Дия".
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