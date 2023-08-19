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Расширили географию. В "Дия" объяснили, как зарегистрировать недвижимость за несколько кликов

Фото: Расширили географию. В "Дия" объяснили как зарегистрировать недвижимость за несколько кликов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дия" можно внести жилье в Реестр прав на недвижимость. В частности, сервис стал доступен для Полтавской области и масштабируется в Харьковской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала "Дия".

"Регистрация позволяет легко и быстро подтвердить, что именно вы владелец имущества. А также является обязательной для подачи заявления на "еВидновлення". Кроме того, это ваша безопасность. Данные в электронном реестре надежно защищены - их невозможно потерять или уничтожить, как бумажки", - пишет "Дия". 

Как зарегистрировать недвижимость онлайн: 

  • войдите на портал Дія или зарегистрируйтесь;
  • нажмите "Услуги" - "Земля, строительство, недвижимость" - "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" - "Подать заявление";
  • внесите нужную информацию и сканы документов;
  • подпишите заявление электронной подписью. 

После регистрации вы получите письмо с результатом на э-почту.

Услуга доступна в: 

  • Закарпатской;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черниговской областях;
  • городе Луцке. 

Также в инфографике можно увидеть в каких населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей можно воспользоваться услугой:

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как оформить пособие по безработице через "Дия".

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