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Разрядил обстановку. Байден с шутки начал встречу с Си Цзиньпином

США, Среда 15 ноября 2023 22:07
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Разрядил обстановку. Байден с шутки начал встречу с Си Цзиньпином Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден с шутки начал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи лидеров государств.

Американская и китайская делегации ждали, пока персонал настроит всю необходимую аппаратуру перед началом встречи и переговоров. За столом переговоров в это время стояла тишина и чувствовалось напряжение.

Сначала Байден подмигнул Си, а в один момент посмотрел в сторону персонала и журналистов и сказал: "Просыпайтесь". После этого американский лидер засмеялся, разрядив напряженную атмосферу.

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

Детальнее об ожиданиях от переговоров между лидером Китая и США читайте в материале РБК-Украина "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско".

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