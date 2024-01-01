Рассчитаться карточкой в магазинах будет проще: что изменится в Украине с 1 января

Теперь POS-терминалы будут обязательны для торговцев в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек.

Безналичный расчет должен быть обеспечен за проданные товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность: штраф для ФЛП или должностного лица предприятия от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - от 8500 до 17000 гривен.

Безналичные платежи в Украине

По данным НБУ, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные - на 890,8 млрд гривен

Доля безналичных операций по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.

Больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети - 47,0% на сумму 419,2 млрд гривен.

Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете -14,5%.

Сеть POS-терминалов растет на протяжении пяти кварталов. В ІІІ квартале лидерами прироста в очередной раз были госбанки. По состоянию на 1 октября в Украине действовало 437 тысяч терминалов, из них в ПриватБанке - 273 тысяч.

В то же время, на рынке, кроме "Укрпочты", появились новые операторы платежной инфраструктуры (НоваПэй), которые расширяли сеть POS-терминалов.

Постановление Кабмина

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров установил сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные ими товары (оказанные услуги). До 2026 г. POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках.

Согласно постановлению, торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (оказание) которых осуществляется дистанционно:

1) с 1 января 2023 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек;

2) с 1 января 2024 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;

3) с 1 января 2025 года - торговцы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. лиц;

4) с 1 января 2026 года - торговцы - физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

В то же время требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий.