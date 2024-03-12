В расчете новой модели бронирования должен быть сохранен экономический баланс, - эксперт

Новая модель бронирования должна быть создана таким образом, чтобы соответствовать интересам государства и бизнеса, а следовательно - сохранять экономический баланс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"Любая модель должна закрывать два главных вопроса: дать возможность бизнесу забронировать то количество людей, которое необходимо для осуществления хозяйственной деятельности, а соответственно - для обеспечения потребностей Сил обороны. И государства как раз за счет этой модели сможет обеспечить необходимое финансирование для того количества мобилизованных" , которые запланированы. Поэтому интересы совпадают", - пояснил эксперт.

Он напомнил: если раньше звучала цифра у 4-5 налогоплательщиков или работающих украинцев, которые должны обеспечивать одного военного, то сейчас премьер озвучил цифру уже 1 на 8 - то есть необходимо восемь человек на содержание военного.

Соответственно, эта экономическая модель бронирования должна учитывать и этот момент. Собственно, все цифры показывают, что необходимо найти тот баланс, который позволит забронировать предприятиям необходимое количество работников, чтобы работать нормально, платить налоги и создавать возможности для развития. хорошем понимании конкуренция моделей и подходов. А для бизнеса, разумеется, должен быть и количественный, и качественный критерий – чтобы не было спекуляций или манипуляций", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн.

Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.