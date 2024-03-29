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Розправ крила: долучайся до збору на БпЛА MINI SHARK для азовців

Пятница 29 марта 2024 11:04 promo
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Розправ крила: долучайся до збору на БпЛА MINI SHARK для азовців

Мережа EVA та фонд tech-спільноти KOLO запустили масштабний збір «Розправ крила», мета якого – зібрати 7,1 млн грн на 2 комплекси MINI SHARK для артилерійської розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Безпілотні комплекси MINI SHARK – це зменшена модифікація відомого українського БпЛА SHARK. До складу комплексу входять:

  • безпілотник із денною оптикою;
  • безпілотник із тепловізійною оптикою;
  • пункт дистанційного пілотування;
  • рюкзак на два крила;
  • два транспортувальні ящики.

Головне призначення міні-дронів – аеророзвідка, виявлення наземних цілей, фіксація та передача даних.

Серед переваг MINI SHARK – компактність, швидкість розгортання, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та відеокамери з високою роздільною здатністю. А ще вони можуть запускатись з руки та мають функцію автономної посадки фюзеляжем, що робить міні-шарки незамінно корисним елементом у роботі артилерії. Ці маленькі, але ефективні «пташки» – вісник останнього дня для окупантів. Вони будуть виявляти ворога і допомагати завдавати точних ударів, кожен з яких наближає нашу перемогу.

Вартість 2 комплексів MINI SHARK складає 7,1 млн грн. Щоб зібрати необхідну суму, організатори передбачили кілька зручних варіантів долучитися.

Користувачі програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» мають змогу переказати на користь ініціативи свої бонуси. Зробити це можна до 19 червня 2024 року включно

  • на касі будь-якого магазину EVA;
  • у мобільному застосунку EVA (iOS, Android) в розділі «Благодійність»;
  • у вайбер-боті або телеграм-боті EVA в розділі «Благодійність»;
  • на сайті EVA Charity.

Також збір «Розправ крила» можна підтримати грошовим донатом на сайті KOLO.

За перший тиждень проєкт вже зібрав від клієнтів EVA 228 539 грн у вигляді бонусів. Але до мети залишається ще понад 6 000 000 грн, тож долучайтесь.

Про бойові подвиги азовців знає весь світ. У наших силах зробити бригаду ще фатальнішою, розправивши їх залізні крила в небі над ворогом.

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